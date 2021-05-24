Татарстанский парастрелок Александр Сахарнов выиграл золото итальянского Кубка Беретты

Воспитанник татарстанской школы парастрельбы Александр Сахарнов выиграл золото в упражнении «пара-трап» на международном турнире «Италия Опен Зеленый Кубок Беретты». В квалификации спортсмен поразил 101 мишень из 125 возможных, а финале Сахарнов уверенно обыграл итальянского стрелка Даниэле Парреттини.

Международный турнир «Италия Опен Зеленый Кубок Беретты», стал первым крупным соревнованиям по «пара-трапу», который проходил в Европе после локдаунов, вызванных пандемией коронавируса Covid-19. Александр Сахарнов был на нем единственным представителем России.