news_header_top_970_100
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 мая 2021  11:08
Дмитрий Киселев

Татарстанский парастрелок Александр Сахарнов выиграл золото итальянского Кубка Беретты

Татарстанский парастрелок Александр Сахарнов выиграл золото итальянского Кубка Беретты
news_top_970_100

Воспитанник татарстанской школы парастрельбы Александр Сахарнов выиграл золото в упражнении «пара-трап» на международном турнире «Италия Опен Зеленый Кубок  Беретты». В квалификации спортсмен поразил 101 мишень из 125 возможных, а финале Сахарнов уверенно обыграл итальянского стрелка Даниэле Парреттини.

Международный турнир «Италия Опен Зеленый Кубок Беретты», стал первым крупным соревнованиям  по «пара-трапу», который проходил в Европе после локдаунов, вызванных пандемией коронавируса Covid-19. Александр Сахарнов был на нем единственным представителем России.   

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное