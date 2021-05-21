Татарстанский парастрелок Александр Сахарнов участвует в Зеленом кубке Беретты

Татарстанский парастрелок Александр Сахарнов, вице-президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Фиргат Зиганшин и их тренер Виталий Вахтуров принимают участие в Кубке Италии — открытом Зеленом кубке Беретты.

Татарстанские стрелки стали единственными, кто представил российскую школу стрельбы на первом крупном турнире по паратрапу, который проходит в Европе после локдаунов, вызванных пандемией коронавируса Covid-19.

Зеленый кубок проходит с 20 по 24 мая на стрельбище «Умбрияверде» в итальянском городе Масса-Мартана.

Воспитанник татарстанской школы стрельбы Александр Сахарнов — самый титулованные российский парастрелок. Он неоднократно принимал участие в турнирах, проходивших в Италии. В 2017 году выиграл Гран-при Италии, а в 2018-м стал серебряным призером турнира.

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