Татарстанский нефтегазохимический форум соберет свыше 10 тыс. гостей

Татарстанский нефтегазохимический форум в этом году соберет на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо» свыше 10 тыс. гостей и участников. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Дмитрий Гуськов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Форум пройдет с 26 по 28 августа на. В этом году он будет посвящен году научно-технологического развития в Татарстане Всего в форуме планируется участие гостей из 23 регионов России и 7 зарубежных стран», – отметил замминистра.

Среди новинок этого года Гуськов выделил эко-квиз для студентов и дополнительный круглый стол на тему бизнес и биоразнообразие: объединение усилий в формировании комплексного подхода по сохранению экосистем.

При этом, замгендиректора «Казань Экспо» Игорь Астафьев подчеркнул, что добавить еще что-то новое не позволяют временные рамки, так как все три дня полностью заняты уже устоявшимися на форуме деловыми площадками и для дальнейшего расширения нужно увеличивать длительность форума.

Помимо самой деловой программы, на форуме будет представлена традиционная выставка TatOilExpo, общая площадь которой составит свыше 10 тыс. квадратных метров.

«В рамках форума традиционно пройдет международная выставка TatOilExpo -2024. Участие в ней уже подтвердили 182 компании: 62 из Татарстана, 89 – из регионов России и еще 31 из зарубежных стран», – отметил Дмитрий Гуськов.