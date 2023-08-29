Татарстанский нефтегазохимический форум соберет 10 тыс. участников из России и зарубежья

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С 31 августа по 2 сентября на территории МВЦ «Казань Экспо» состоится Татарстанский нефтегазохимический форум-2023. В этом году он будет посвящен 80-летию нефтедобычи в республике, его участниками станут около 10 тыс. человек, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Сегодня свое участие в форуме подтвердили 174 компании: 56 из Татарстана, 86 из регионов России и 32 зарубежные.

«В рамках форума пройдет международная выставка TatOilExpo-2023. Мы идем с хорошим приростом. Если в прошлом году у нас было представлено 160 компаний, то в этом году 180», — заявил Коробченко.

Он отметил, что география участников обширна. Будут представлены 16 областей России — Волгоградская, Воронежская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Омская, Орловская, Псковская, Рязанская, Самарская и другие области. Помимо этого, приедут 5 республик — Башкортостан, Марий Эл, Чувашская, Удмуртская и другие, три края (Алтайский, Пермский, Ставропольский), а также Москва и Санкт-Петербург.

«Всего 26 регионов (60 городов) и 2 города федерального значения. Будут представлены 5 зарубежных стран — Китайская Народная Республика, Республика Азербайджан, Республика Беларусь, Республика Камерун, Республика Узбекистан», — доложил министр.

На форуме запланировано проведение четырех международных конференций и одной всероссийско-китайской с участием китайской делегации — «Развитие сотрудничества республиканских промышленных предприятий с компаниями города Дунъин (КНР)». Основное пленарное заседание будет посвящено перспективам развития нефтегазовых компаний России в современных условиях.

«Также пройдет 7 круглых столов, деловой завтрак с „Газпромбанком“ и День поставщика. В этом году на День поставщика заявились крупные компании — „Газпром“, „Транснефть“, „Газпром нефть“, „Татнефть“. Это одно из самых эффективных и результативных мероприятий, все заявившиеся компании хотят участвовать в Дне поставщика», — анонсировал спикер.

В событии планируется участие делегаций Республики Беларусь во главе с заместителем Премьер-министра Петром Пархомчиком, КНР во главе с заместителем мэра Народного правительства города Дунъин, Королевства Бахрейна во главе с министром нефти и экологии, Экваториальной Гвинеи во главе с министром торговли, промышленности и развития бизнеса, Республики Казахстан во главе с заместителем министра энергетики и других.

Также в форуме примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ, заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла ОАЭ в России, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ангола в РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар в РФ.

Первый заместитель гендиректора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев добавил, что для всех гостей и участников будет организована стандартная схема маршрута до МВЦ.

«Для посетителей будут организованы шаттлы от станции метро „Проспект Победы“ традиционно в первой половине дня. В обратном направлении (от „Казань Экспо“) шаттлы будут уходить во второй половине дня. Это сделано также для удобства наших посетителей, желающих посетить, например, Дни поставщиков», — отметил спикер.

Помимо этого, будет функционировать электропоезд, также действует большая парковка на 3 тыс. мест.

«Уверен, что мы сможем вместить всех желающих и максимально эффективно организовать три рабочих дня для всех, кто имеет или хочет иметь отношение к нефтегазохимической отрасли страны и республики», — заключил Игорь Астафьев.