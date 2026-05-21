Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет в Казани в конце августа

Казань с 26 по 28 августа примет Татарстанский нефтегазохимический форум. Он пройдет в выставочном центре «Казань Экспо». Мероприятие объединит выставку, десятки конференций, круглых столов, деловых встреч и молодежных мероприятий, следует из распоряжения Кабмина РТ.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Форум проходит каждый год. На его площадке предприятия нефтегазохимического комплекса обсуждают сотрудничество, развитие кооперации между разными отраслями и внедрение цифровых технологий для повышения эффективности работы отрасли в Татарстане.

В программу форума войдут международная выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry, научно-практические конференции по развитию нефтегазохимии, экологии, геодезии и метрологии, а также HR-конференция о подготовке кадров для промышленности.

Отдельные сессии посвятят энергетике, цифровым технологиям, реализации нацпроектов и развитию научных центров.

Также в рамках форума пройдут круглые столы о применении нефтехимической продукции в строительстве и дорожной сфере, устойчивой энергетике, проблемах нефтегазовой отрасли, а также развитии новых материалов и химии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В программу вошли форсайт-сессия о профессиях и компетенциях будущего, профориентационный проект для школьников ProSkills, ярмарка вакансий, молодежный день форума, деловые завтраки и дни поставщиков крупнейших компаний.

Отдельно в документе прописали, кто будет отвечать за организацию мероприятий форума. Проведением выставки Kazan Oil, Gas & Chemistry займутся «Казань Экспо» и Минпромторг Татарстана.

Подготовку научных конференций поручили профильным министерствам, «Татнефти», Академии наук РТ и ведущим вузам. За HR-конференцию и молодежные мероприятия будут отвечать «Татнефтехиминвест-холдинг» и образовательные организации. Дни поставщиков организуют крупнейшие компании отрасли совместно с «Казань Экспо».

Часть мероприятий форума профинансируют «Татнефть», ТАИФ, «Нефтеконсорциум МНК» и СИБУР. Республиканским ведомствам и предприятиям нефтегазохимического комплекса поручили подключиться к подготовке и проведению форума.