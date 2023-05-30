Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет с 31 августа по 2 сентября

В этом году Татарстанский нефтегазохимический форум и международная выставка TatOilExpo — 2023 пройдут на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» с 31 августа по 2 сентября. Об этом рассказал вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Очередное заседание совета директоров провел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики, ссылаясь на материалы ИА «Девон».

В своем выступлении Коробченко заметил, что существуют «предпосылки для того, чтобы сделать мероприятие федеральным».

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2023 будет посвящен 80-летию промышленной добычи нефти в республике. Центральным мероприятием форума должно стать пленарное заседание «Перспективы развития нефтегазовых компаний России в современных условиях».

Кроме того, на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» был рассмотрен ряд инновационных проектов. В частности, заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Владислав Судаков рассказал о новых геохимических методах для добычи ухудшающихся запасов нефти, а руководитель уфимской группы компаний «Крезол» Булат Байметов — об импортозамещении флота гидроразрыва пласта.

Основатель московской группы компаний «Ятаган/СЕТ инжиниринг» Валерий Решетняк сделал доклад об универсальных системах очистки воздуха, а учредитель краснодарской фирмы «Айти-Интего» Марина Коренькова представила отечественные контроллеры сбора показаний датчиков.