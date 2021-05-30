Татарстанский ученый Наиль Валеев презентует свою новую книгу в Академии наук РТ

В Академии наук Татарстана пройдет презентация новой книги ученого, общественного деятеля республики Наиля Валеева «Судьба Ахметши хазрата Исламшина». Мероприятие состоится 2 июня в 15.00. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в Академии наук РТ.

«Издание по своему содержанию не имеет аналогов, представляет собой огромную научную, историко-культурную значимость. Это книга об обычном советском гражданине, который попал в жернова истории, об имаме, представителе татарского мусульманского духовенства, ставшего жертвой политических репрессий в начале 1950-х годов», — говорится в сообщении.

Основой для работы Валеева послужили материалы засекреченного следственного дела, среди которых протоколы допросов, записи и фотографии. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей России и Татарстана.

На презентации книги будут присутствовать ученые Академии Наук РТ, Института истории им. Ш. Марджани, Российского исламского института, Болгарской исламской академии, а также Казанского научного центра РАН, КФУ и других организаций и учреждений, подчеркнули в пресс-службе.