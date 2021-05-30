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30 мая 2021  15:14
Розалия Хайруллина

Татарстанский ученый Наиль Валеев презентует свою новую книгу в Академии наук РТ

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В Академии наук Татарстана пройдет презентация новой книги ученого, общественного деятеля республики Наиля Валеева «Судьба Ахметши хазрата Исламшина». Мероприятие состоится 2 июня в 15.00. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в Академии наук РТ. 

«Издание по своему содержанию не имеет аналогов, представляет собой огромную научную, историко-культурную значимость. Это книга об обычном советском гражданине, который попал в жернова истории, об имаме, представителе татарского мусульманского духовенства, ставшего жертвой политических репрессий в начале 1950-х годов», — говорится в сообщении. 

Основой для работы Валеева послужили материалы засекреченного следственного дела, среди которых протоколы допросов, записи и фотографии. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей России и Татарстана.

На презентации книги будут присутствовать ученые Академии Наук РТ, Института истории им. Ш. Марджани, Российского исламского института, Болгарской исламской академии, а также Казанского научного центра РАН, КФУ и других организаций и учреждений, подчеркнули в пресс-службе.

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