Татарстанский музей привез в Хабаровск выставку о культуре народов Волги

В Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова 18 июля открылась выставка «Народы Поволжья», подготовленная Национальным музеем Республики Татарстан. Экспозиция знакомит посетителей с культурой, традициями и бытом народов, на протяжении веков населявших берега Волги, сообщает Министерство культуры РТ.

Проект стал частью сотрудничества между музеями Казани и Хабаровска, приуроченного к 130-летию обоих учреждений. Соглашение о взаимодействии было подписано на федеральном форуме «Музейные маршруты России». В течение года планируется обмен выставками, посвящёнными культурному наследию народов, живущих вдоль Волги и Амура.

Посетителям представлены предметы декоративно-прикладного искусства и элементы быта XIX — начала XX века: татарские вышитые головные уборы, кожаные ичиги, марийская ритуальная утварь, чувашские и мордовские украшения, изделия удмуртов. Центральным экспонатом стала карта Татарстана, вышитая народными мастерами с использованием традиционных техник.