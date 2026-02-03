Татарстанский митрополит встретился с Иерусалимским Патриархом

Фото: Митрополия Татарстана

Патриарх Иерусалимский Феофил III принял митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Встреча состоялась в Иерусалиме, в патриаршей резиденции. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Вместе с митрополитом Кириллом на встрече с Патриархом присутствовали секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх, представители духовенства Казанской епархии и Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Глава Татарстанской митрополии поблагодарил Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви за прием и возможность вновь посетить Святую Землю. Паломничество владыка Кирилл совершил по благословению Патриарха Московского и всея Руси.

В беседе с Патриархом митрополит рассказал о духовной жизни в Татарстане, а Патриарх Феофил III – о служении на Святой Земле.

После беседы они посетили монастырь святых равноапостольных Константина и Елены при Иерусалимской Патриархии.