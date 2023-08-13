Татарстанский митрополит совершил литургию в храме Пестречинского района

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл 13 августа совершил Божественную литургию в Успенском храме в селе Богородское Пестречинского района РТ.



Митрополит Кирилл поздравил верующих с днем памяти великого святителя священномученика Вениамина и с ним пострадавших архимандрита Сергия, Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова. Сегодня исполнился 101 год со дня их мученической кончины, отметил он.

Фото: Татарстанская митрополия

За литургией Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл (Корытко), благочинный Пестречинского округа иерей Ярослав Петрущенков, настоятель Успенского прихода протоиерей Игорь Петрущенков, насельник Казанского Богородицкого мужского монастыря иеромонах Аркадий (Логинов), клирик Пятницкой церкви Казани иерей Максим Самарин.



За богослужением молились прихожане Успенского храма, жители Пестречинского района и паломники из Казани. Были вознесены молитвы о Российском воинстве и о мире. Также за богослужением молились о страждущей Украинской Православной Церкви.



Архиерейский смешанный хор под управлением Марины Литвиненко исполнил песнопения.



В завершение было совершено славление священномученику Вениамину.



Митрополит Кирилл также поблагодарил настоятеля протоиерея Игоря Петрущенкова за его труды и поздравил его с днем рождения. В завершение Его Высокопреосвященство преподал верующим благословение.