В Ютазинском районе возбуждено дело против компании, загрязнившей почву реагентами

В Ютазинском районе Татарстана возбуждено уголовное дело по факту разлива и захоронения производственных отходов в селе Екатериновка. Нарушителя обязали провести рекультивацию земель, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В конце апреля экологам поступила жалоба от жителей села Екатериновка. Они сообщили о том, что неизвестные сливают жидкость с химическим запахом, а также пожаловались, что в их районе ведется захоронение производственных отходов», — сказано в сообщении.

Экологи совместно с сотрудниками палаты имущественных и земельных отношений Ютазинского района обследовали земельный участок и отобрали пробы почвы.

В ходе обследования были обнаружены разливы химреагентов на почву и яма, возле которой были свалены промышленные отходы. Специалисты установили собственников участка и направили им извещение для дачи объяснений и принятия соответствующих мер. Однако собственники никаких объяснений не предоставили.

В мае в Минэкологии поступил звонок от сотрудника ОМВД по Ютазинскому району. Он сообщил о сливе жидкости в яму возле села Екатериновка. Экологи выехали на место и совместно с сотрудниками полиции задержали автотранспорт, с которого проводился слив. После фотосъемки и повторных проб почвы против нарушителей было возбуждено уголовное дело.

13 мая вынесено решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ютазинского района о привлечении ООО «Меркурий» к незамедлительной рекультивации данного участка с выемкой грунта на глубине не менее 25 см. После проведения рекультивационных работ будет проведен повторный отбор проб почвы.