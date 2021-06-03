Татарстанский Красный Крест определил направления своей деятельности

В Казани прошел круглый стол «Татарстанский Красный Крест — новый вектор развития». Об этом сообщили в пресс-службе республиканской организации.

На встрече наметили основные направления деятельности организации. Их будут реализовывать вместе с органами государственной власти, профильными общественными объединениями.

В работе круглого стола приняли участие руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Юлия Абдреева, представители МЧС, здравоохранения, образования и науки, ФСИН в Татарстане, некоммерческих организаций и волонтерских объединений.

Участники вспомнили, как проходило историческое становление Российского Красного Креста в Татарстане. Они отметили значимость движения для жителей республики, необходимость взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, бизнес-структурами, социально-ориентированными некоммерческими организациями.

Председатель регионального отделения Русского географического общества Дмитрий Шиллер поделился опытом реализации социальных проектов в Красном Кресте. Глава «Волонтеров медиков» в РТ Анна Макарова представила перспективу взаимодействия обществ. Президент благотворительной региональной просветительской общественной организации Республики Татарстан «Золотое сердце» Зухра Зиганшина рассмотрела вопросы повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья.

«Были обозначены приоритетные направления в развитии Татарстанского Красного Креста, достигнуты договоренности о подписании соглашений о сотрудничестве, реализации партнерских проектов», — отметили в пресс-службе.