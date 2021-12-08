Татарстанский конкурс педагогического мастерства собрал 200 заявок

В конкурсе педагогического мастерства «Лучший урок по финансовой грамотности» определились победители в пяти номинациях, сообщила пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Лучшим уроком для старшеклассников признано занятие «Предпринимательство. Предприниматель XXI века», автором которого стала учитель истории и обществознания ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» Казанского федерального университета Дина Билалова.

Методика учителя истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Ю.А. Гагарина» Бавлинского муниципального района РТ Ольги Вильдановой «Фабрика предпринимательства» победила в номинации «Лучший урок по финансовой грамотности в 5-9 классах».

«Школа юного финансиста» заняла первое место среди проектов для начальной школы. Ее автором стала Учитель младших классов МБОУ «Зеленорощинская средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан Анна Анисахарова.

Преподаватель ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж» Файруза Сабитова предложила на уроках математики в профессиональных образовательных организациях изучать базовые финансово-экономические понятия и осваивать практические экономические навыки при помощи задач, содержащих модели реальной жизни.

В конкурсе приняли участие не только учителя из Татарстана, но и других регионов страны, в том числе из Алтайского края, Санкт-Петербурга, Тамбовской, Омской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Марий Эл, Чувашской Республики. Всего от учителей в этом году поступило порядка 200 заявок.



Конкурс педагогического мастерства в пятый раз проводило Отделение — Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан и Казанским федеральным университетом при поддержке Министерства образования и науки Республики.