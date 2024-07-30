Татарстанский конкурс «Моя история в спорте» одновременно стартует в РТ и ЛНР

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Новый сезон детского литературного конкурса «Моя история в спорте», который проводится в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт», в этом году стартует одновременно в Луганской народной республике и Татарстане.

«Этот конкурс стал уже традиционным. В прошлом году мы его провели впервые и в освобожденных городах, подшефных Республике Татарстан: Лисичанске и Рубежном. В этом году конкурс стартует немного пораньше одновременно в Татарстане и ЛНР. Это связано еще и с тем, что в Лисичанске будет открываться восстановленная легендарная спортивная школа, которая дала начало многим спортивным династиям города. Мы хотим объединить эти два мероприятия и на открытии школы вручить подарки и тем, кто победил в этом конкурсе», — рассказала журналисту «Татар-информа» инициатор конкурса, куратор федерального партийного проекта «Детский спорт» в РТ Ольга Павлова.

Конкурс проводится при поддержке Министерства спорта РТ, ФСО «Динамо» Республики Татарстан и Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» по восьми темам. Это «Мы выбираем спорт», «Наша спортивная династия», «Здоровая семья — сильная Россия», «Спортивная школа которая нас воспитала» и другие.

Жюри будет оценивать тексты в жанрах рассказа, очерка, зарисовки, эссе либо лирического стихотворения о том, как спорт помог их авторам справиться со сложными жизненными ситуациями и стать победителями. Первый этап конкурса пройдет с 15 августа по 30 сентября. Второй этап конкурса намечен на период с 10 по 21 октября.