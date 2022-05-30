Татарстанский клуб «Ак Буре-2007» выиграл серебряные медали Суперфинала «Золотой шайбы»

Казанская команда «Ак Буре» завоевала серебряные медали Суперфинала «Золотой шайбы», который проходил в Перми.

В финальной игре татарстанский коллектив 2007-2008 г.р. уступил благовещенскому «Форварду» со счетом 0:1.

«Ак Буре» (Казань) – «Олимп» (Майский) 6:1

«Ак Буре» (Казань) – «Кристалл» (Муром) 3:2 (бул)

«Ак Буре» (Казань) – «Форвард» (Благовещенск) 0:1

Стоит отметить, что помимо «Ак Буре» Татарстан на турнире представляла также команда «Лесные пчелы» 2005-2006 г.р из Елабуги.

«Лесные Пчелы» (Елабуга) – «Форвард» (Благовещенск) 6:5 (от)

«Лесные Пчелы» (Елабуга) – «Олимп» (Майский) 3:5

«Лесные Пчелы» (Елабуга) – «Темп» (Первомайск) 2:4

Всего в турнире приняли участие 16 команд в четырех возрастных группах (10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет). На церемонии закрытия соревнований присутствовал министр спорта РФ Олег Матыцин.