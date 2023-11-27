Татарстанец стал чемпионом первого в мире студенческого турнира по фиджитал-каратэ

Фото: Федареция каратэ Республики Татарстан

На базе Поволжского университета прошел первый в мире турнир по «Студенческим Играм Будущего» в дисциплине фиджитал-каратэ. В турнире приняли участие спортсмены – студенты из Казани, Пензы, Уфы, Челябинска.

Воспитанник Федерации каратэ РТ и студент Поволжского университета Илья Савин стал чемпионом в категории до 70 кг. Второе место осталось за студентом педагогического института Набережных Челнов Даниилом Даниловым, а бронза досталась студенту из Пензы Максиму Краснову.

«Турнир по каратэ проходил в новом формате фиджитал, нам было интересно попробовать новое. По итогам соревнований могу сказать, что данный формат очень интересен как спортсменам, так и зрителям. От себя лично хочу выразить благодарность Ректору Поволжского университета Рафису Бурганову за большой вклад в организацию первого в мире турнира по фиджитал-каратэ, а также преподавателю университета Руслану Артемьеву, 1 дан по каратэ, за идею и реализацию турнира нового формата. По итогам соревнований могу сказать, что данный формат очень интересен как спортсменам, так и зрителям. Федерация каратэ Республики Татарстан обязательно продолжит работу в данном направлении и будет масштабировать его», — рассказал журналисту «Татар – информа» руководитель Федерации каратэ РТ Искандер Шагин.

В фиджитал единоборствах спортсмены сначала сражаются на виртуальной площадке в игре Mortal Kombat 11, далее выходят на татами и проводят 3 боя уже физически. После чего баллы с виртуальной и физической чести суммируется и выявляется победитель.