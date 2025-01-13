Каратист из РТ стал бронзовым призером международного турнира «Series A Karate 1»

Фото: Федерации каратэ РТ

Воспитанник татарстанской школы каратэ Илья Савин стал бронзовым призером в категории мужчины до 60 кг на международном турнире Series A Karate, который проходил в Тбилиси. Причем в данной весовой категории выступало 96 спортсменов. Татарстанец уверенно прошел отборочный этап и в бою за третье место одержал победу над каратистом из Ирана 8:0.

«Спортсмены из Татарстана показали хорошую подготовку, яркие и красочные поединки. Камилла Гарипова выступила в категории женщины до 50 кг. Одержав 3 победы над соперницами из Азербайджана, Таиланда и Македонии, она стала победительницей подгруппы. К сожалению, в 1/4 финала Камилла уступила 0:3 опытной иранке, участнице Олимпийских игр – 2021. А в утешительном поединке в упорной борьбе уступила спортсменке из Турции 2:3 и заняла 7 место», – сообщил «Татар-информу» Президент Федерации каратэ РТ Искандер Шагин.

Всего в турнире «Series A Karate 1» приняло участие 1 140 спортсменов из 87 стран мира.