Татарстанский кадетский корпус им. Героя СССР Гани Сафиуллина набирает воспитанников

Татарстанский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина набирает воспитанников в 5-е, 6-е и 10-е классы.

Шефскими огранизациями корпуса являются Казанское танковое училище и Михайловская военно-артиллерийская академия. Воспитанники проживают в 7-местных комнатах с отдельным санузлом, душевой, гардеробной и доступом к WI-FI. Предусмотрены такжен комнаты отдыха и психологической разгрузки. На территории корпуса размещены также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, универсальные спортивные площадки и уличный городок «Воркаут».

Учебный корпус оснащен по последнему слову техники. Во всех аудиториях имеются проекторы и тейч-панели. Кабинеты химии, физики, биологии и мини-лаборатории оснащены специальным оборудованием для проведения практических занятий. Кроме того, имеются лаборатории аудиовизуальных технологий, робототехники, цифровые фото- и видеостудии, медиатека и библиотечный центр.

Для досуга обучающихся предусмотрены программы дополнительного образования, направленные на всестороннее развитие личности, а также подготовку обучающихся к поступлению в военные и гражданские вузы. Так, можно выбрать из более чем 30 кружков, среди них – волейбол, бокс, армейский рукопашный бой, плавание, шахматы, кружки художественно-эстетической и специальной направленности, авиа- и ракетомоделирование и другие.

На уровень основного общего образования отбор проводится с 02.06.2026г. по 10.06.2026, на уровень среднего общего образования с 22.06.2026г. по 26.06.2026 г. Всего в 5-й класс планируют набрать 50 воспитанников, в 6-й – 5, в 10-й – 30. Подробная информация о правилах приема, необходимых документах и конкурсных испытаниях размещена на официальном сайте Татарстанского кадетского корпуса.

Также набирают воспитанников и другие кадетские корпусы ПФО. Среди них – Удмуртский кадетский корпус имени Героя Советского Союза В.Г. Старикова, Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, Нижегородский кадетский корпус имени генерала армии В.Ф. Маргелова и другие.