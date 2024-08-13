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Татарстанский фонд «Защитники Отечества» с момента открытия принял 18,5 тысяч обращений
Государственный фонд «Защитники Отечества» по Республике Татарстан с момента открытия принял 18,5 тысяч обращений от жителей республики. Об этом во время подведения итогов действий мер социальной поддержки граждан, участников СВО и их семей рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.
«Мы открылись в июне прошлого года, и за это время к нам обратились около 18,5 тысяч граждан по 28 тысячам вопросов. Основное внимание мы уделяем двум социально значимым категориям граждан. Первая – это ветераны СВО, уволенные с военной службы. Наша задача – помочь им вернуться к мирной жизни. Вторая категория – это семьи, потерявшие своих родных во время боевых действий», – рассказала Гузель Удачина.
Также она добавила, что в фонде работают 69 человек – социальные координаторы. Офисы фонда находятся в 30 районах Татарстана. До конца года планируется открыть отделения во всех муниципалитетах республики.
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