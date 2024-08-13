Татарстанский фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО получить удостоверения

Татарстанский филиал фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» каждую неделю передает в Минобороны РФ пакеты документов для оформления удостоверений ветерана боевых действий. Об этом во время подведения итогов действий мер социальной поддержки граждан, участников СВО и их семей рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

Она отметила, что полномочия оформлять удостоверения есть только у специальной комиссии Минобороны РФ.

«На фонд сегодня возложена возможность и право для наших участников частных военных компаний через фонд направлять свои заявления на получение удостоверения ветерана боевых действий. Только через фонд “Защитники отечества” ЧВК “Вагнер”, ЧВК “Редут” и ЧВК “Ливадия” могут оформить ветеранские удостоверения. Безусловно, их выдает и рассматривает зональная комиссия Минобороны РФ, но оформление документов осуществляется через филиалы по РФ. На сегодня более 30% от всех обращений наших ребят были обработаны – они получили ветеранские удостоверения. Практически в еженедельном, в ежемесячном режиме мы в торжественной обстановке вручаем ветеранские удостоверения», — сообщила Гузель Удачина.

Спикер также отметила, что 83 % вернувшихся к мирной жизни ветеранов СВО трудоустроились. Работа по поиску рабочих мест для оставшихся 17% продолжается. Для них организуются ярмарки вакансий. Ближайшая запланирована на конец августа.

«Мы уже направили списки ветеранов с их пожеланиями», — резюмировала Гузель Удачина.