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Татарстанский фонд «Защитники Отечества»: 83% ветеранов СВО устроены на работу
83 процента ветеранов СВО, вернувшихся из зоны боевых действий, трудоустроены. Об этом на подведении итогов действий мер социальной поддержки граждан, участников СВО и их семей рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.
«С оставшимися 17 процентами мы продолжаем работу в этом направлении. Для них организуются ярмарки вакансий, ближайшая как раз пройдет в конце августа. Мы уже направили списки ветеранов с их пожеланиями», – рассказала Удачина.
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