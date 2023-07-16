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Татарстанский фонд открыл в Афганистане первый российский деловой центр
В Кабуле, при представительстве казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман РФ, открылся российский деловой центр. В церемонии с российской стороны приняли участие первый секретарь посольства России в Афганистане Алексей Николаев и советник посольства по экономике Ринат Борануков.
Первым представителем российского бизнеса, расположившимся на площадке бизнес-центра, стала татарстанская энергетическая компания «КЭР-холдинг». Ее глава Хамис Махянов также принял участие в торжественном открытии центра.
«Главная наша задача — развитие торгово-экономических отношений между Россией и Афганистаном. Для афганского народа это очень важно. Страна нуждается в организации производств и новых рабочих местах», — подчеркнул генеральный директор Казанского благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.
Также он отметил, что российский бизнес готов инвестировать в промышленность Афганистана.
Организаторы угощали участников церемонии открытия блюдами татарской национальной кухни. Гостям особенно понравился чак-чак, который специально привезли из Мензелинска.
В церемонии приняли участие представители афганского бизнеса, которые в свое время учились в вузах СССР и России, руководители практически всех министерств и ведомств Афганистана.
«Мы очень горды, что Россия стала первой страной, которая официально открыла в Афганистане деловой центр. Здесь российским бизнесменам будет предоставлен целый набор услуг — от проживания до юридического сопровождения и охраны. Огромное спасибо руководству Татарстана за высокое доверие и поддержку работы фонда в Афганистане», — резюмировал Рустам Хабибуллин.
Фото: © «Татар-информ»
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