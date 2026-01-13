news_header_top
Общество 13 января 2026 07:40

Татарстанский финансист Юрий Абросимов возглавил «Туполев»

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») произошли кадровые перестановки. Исполняющим обязанности управляющего директора «Туполева» назначен Юрий Абросимов, ранее отвечавший в компании за экономику и финансы. Одновременно директором филиала оперативно-тактической авиации (ОТА) стал Владимир Ефимов. Об этом сообщили РБК источники, близкие к корпорации; в ОАК информацию подтвердили.

Юрий Абросимов работает в структурах «Туполева» с 2012 года. Он родился в 1988 году, в 2010-м окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева. До назначения занимал пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам.

Владимир Ефимов, возглавивший филиал ОТА, ранее был заместителем директора этого подразделения. В ОАК он работает с 2012 года.

Оба назначения связаны с уходом Александра Бобрышева, который с конца 2024 года совмещал должности управляющего директора «Туполева» и директора филиала ОТА. В корпорации сообщили о прекращении его полномочий, отметив, что он выполнил поставленные задачи по линии гособоронзаказа.

«В 2025 году ОАК успешно выполнил рекордные планы по поставкам военной техники. За работу этого направления в корпорации отвечал Александр Петрович Бобрышев», – заявил представитель ОАК.

Официальных решений о его новом назначении пока нет, хотя один из источников допускает, что он может стать советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

В ОАК подчеркнули, что перед новыми руководителями стоят задачи по выполнению растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также по обеспечению планов по программе Ту-214.

«Эти назначения обеспечат преемственность управления… и позволят продолжить работу по повышению эффективности и росту производительности труда», – сообщили в корпорации.

АО «Туполев» занимается разработкой, производством и испытаниями авиационной техники. Ключевой гражданский проект компании – перезапуск серийного производства среднемагистрального Ту-214 на Казанском авиационном заводе.

#пао туполев #казанский авиационный завод
