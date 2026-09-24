Фильм «Я приду» представляют на международной выставке в Санкт-Петербурге

Команда семейного фильма «Я приду», снятого в Казани и Татарстане, представляет картину на международной выставке «КиноТеатр Экспо» в Санкт-Петербурге. Выставка проходит 22–24 сентября и объединяет представителей кинотеатров, проката и контентной индустрии, сообщают организаторы.

22 сентября в деловой программе «КиноТеатр Экспо» прошла сессия «Букер против нейросети или все-таки вместе?», посвященная использованию данных и искусственного интеллекта в работе кинотеатров и привлечении зрителей.

По данным мониторинга проекта, «Я приду» уже появляется в рекомендациях популярных нейросетей в ответах на запросы о российских семейных фильмах и премьерах осени 2026 года.

До выхода в широкий прокат «Я приду» прошел более 20 российских и международных кинофестивалей и получил 10 наград, в том числе зрительские. Вокруг проекта сформировалась собственная аудитория около 22 тыс. человек, а в народный семейный фотоархив загружено более 3 тыс. фотографий.

«Я приду» – трогательная семейная история о шестнадцатилетнем Тимофее, который отправляется на поиски бабушки – единственного родного человека, неожиданно переставшего отвечать на письма. Вслед за главным героем увязывается юный Малек, которого повсюду преследуют трудности. Их путешествие в деревню превращается в настоящее испытание для обоих, позволяющее понять, что такое дружба, семья и любовь. Это фильм о семье, поддержке и о том, как важно успеть побыть рядом с близкими.

«Для кино сегодня недостаточно просто провести рекламную кампанию. Зритель ищет, что посмотреть, в поисковиках, социальных сетях, спрашивает рекомендации у нейросетей. И для нас важный сигнал, что фильм начал появляться там органически еще до проката. Но настоящая проверка все равно будет одна – придет ли человек 8 октября в кинотеатр и купит ли билет», – говорит генеральный продюсер фильма Денис Супрунов.

Напомним, что картина снята в Казани и Татарстане при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.