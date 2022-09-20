Татарстанский фильм «Пувырга» вошел в шорт-лист фестиваля «Киношок»

В шорт-листе XXXI открытого российского кинофестиваля «Киношок» в номинации «Короткий метр» представлена татарстанская картина «Пувырга» режиссера Влада Петрова.

«Сам факт того, что фильм прошел отбор престижного конкурса, для нас большая честь», — рассказал режиссёр.

Перед глазами главного героя ленты вспыхивают картины из короткой жизни и трагической гибели его родителей, в которых отразились эпоха семидесятых и история страны того периода. По словам Петрова, сюжет во многом автобиографичен.

«Слова „Пувырга“ не существует. Когда я был маленьким и катался с горки на санях, я кричал: „Я качусь на пувырге!“. Почему пувырга — ответить не возьмусь. Но это слово явно не придумано умозрительно, а пришло откуда-то извне. И мне показалось, что назвать создаваемую нами вселенную на экране будет точнее всего именно этим словом», — пояснил режиссер.

Кинофестиваль «Киношок», который традиционно принимает город-курорт Анапа, пройдет с 23 по 30 сентября 2022 года.