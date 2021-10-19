Татарстанский фильм «Между семью островами» отправится покорять европейские фестивали

Документальный фильм «Между семью островами» Алмаза Нургалиева отправляется завоевывать награды европейских и азиатских кинофестивалей. Напомним, что в этом году татарстанская кинолента уже была отмечена жюри на Международном кинофестивале документальной мелодрамы «Саратовские страдания», а также становилась победителем Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм».

«Естественно, пустить документальное кино в широкий прокат — что-то за гранью реальности. Но нам интересно получить обратную связь от экспертов из разных регионов и стран. Надеемся, наш фильм ждет широкая фестивальная история. Мы уже отправили заявки на фестивали в Польше, стран бывшего СССР, а также в Италии», — рассказал продюсер по продвижению фильма Артем Осипенко.

Он также выразил надежду, что после фестивальной истории фильм удастся показать в районах Татарстана.

«Нам бы хотелось показать татарстанцам, что на их земле снимается качественное документальное кино», — сказал Осипенко.

В фильме прослеживается жизнь Габдуллы — жителя Актанышского района. По плану 173 тыс. га земель республик Татарстана, Башкортостана и Пермской области должны были уйти под воду. Начинаются подготовительные работы перед строительством Нижнекамской гидроэлектростанции: вырубаются леса, выводятся из строя электрические линии, происходит перезахоронение останков местного кладбища, жилые здания разрушаются. 700 тысяч человек вынуждены переселиться в близлежащие районы. В зоне опасности оказалась деревня Семиострово (Өшәр) Актанышского района республики Татарстан. Ее житель Габдулла стал единственным человеком, не покинувшим родные земли. Несмотря на опасения, земли не затапливает.

«Мне удалось увидеть кино, которое талантливо снято. Мы все знаем, что для документалистов особенно привлекательны судьбы ярких личностей или яркие эпизоды истории, острые конфликты. И лишь немногие берутся за тяжелый труд снимать повседневность, в которой, казалось бы, ничего не происходит. Берутся за это в основном те режиссеры, которым по-настоящему интересен человек. Так вот Алмаз Нургалиев из их числа», — считает продюсер, сценарист, шеф-редактор продюсерского центра Андрея Кончаловского (Москва) Екатерина Зенович.

Во время съемок фильма режиссер пытался понять: какова же мотивация Габдуллы? Это маниакальное бегство от цивилизации или вынужденное решение оставаться наедине с дикой природой из-за страха перемен? Как и чем он живет и жалеет ли он о своем решении?

«Этот фильм показывает не только историю одного человека. Здесь показана судьба татарского народа. Актуальность фильма в том, что здесь живо отражены взаимоотношения между государством и человеком», — считает начальник комитета по работе с татарскими предпринимателями Исполкома Всемирного конгресса татар, исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям Фарит Уразаев.

Показ-презентация в Казани планируется 17 ноября в ДК имени Ленина.