Татарстанский фильм «Альмандар» стал победителем IV Московского детского кинофестиваля

Фото: «Татармультфильм»

Картина «Альмандар», созданная объединением «Татармультфильм» и снятая по мотивам произведения татарского драматурга Туфана Миннуллина «Альмандар из Альдермыша», стала лучшим анимационным фильмом IV Московского международного детского кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба анимационной студии.

«Мы были уверены, что наш фильм про семейные ценности, любовь к жизни, приправленные толикой татарской хитрости, найдет отклик и у российского зрителя. Мы искренне благодарны всем, кто помог нам реализовать этот проект», — рассказал директор студии «Татармультфильм», продюсер фильма Азат Ганиев.

Фильм снят при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих на территории республики, и компании «Татнефть».

В этом году на кинофестивале представили 78 работ из 18 стран. Участниками могут стать картины, снятые взрослыми для детской аудитории, а также фильмы, которые снимают дети и подростки.

Гран-при ушел фильму «Класс искусств» Чжана Чжунхуа (Китай), лучшим полнометражным детским фильмом признана работа Филиппа Дмитриева «Гостья из космоса» (Россия), лучшим короткометражным детским фильмом — лента Джульет Бушени «Ативио» (Франция).