Татарстанский фильм «823-й километр» вошел в программу крупнейшего в Беларуси кинофорума

Татарстанский фильм «823-й километр», снятый по произведениям Амирхана Еники, вошел в конкурсную программу крупнейшего кинофорума Беларуси — Минского международного кинофестиваля «Листопад», который будет проходить с 17 по 24 ноября. Об этом сообщается на сайте «Татаркино».

На проекте ежегодно собираются профессионалы киноиндустрии, любители кинематографа и известные деятели культуры из стран СНГ и Европы.

В основной конкурс отбирают фильмы — участники и призеры самых престижных кинофорумов мира за прошедший год, которые ранее не демонстрировали в республике.

Напомним, фильм «823-й км» создан в рамках республиканской государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020-2023 годы)».