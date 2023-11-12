Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанский фильм «823-й километр» вошел в программу крупнейшего в Беларуси кинофорума
Татарстанский фильм «823-й километр», снятый по произведениям Амирхана Еники, вошел в конкурсную программу крупнейшего кинофорума Беларуси — Минского международного кинофестиваля «Листопад», который будет проходить с 17 по 24 ноября. Об этом сообщается на сайте «Татаркино».
На проекте ежегодно собираются профессионалы киноиндустрии, любители кинематографа и известные деятели культуры из стран СНГ и Европы.
В основной конкурс отбирают фильмы — участники и призеры самых престижных кинофорумов мира за прошедший год, которые ранее не демонстрировали в республике.
Напомним, фильм «823-й км» создан в рамках республиканской государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020-2023 годы)».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»