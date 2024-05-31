Татарстанский филиал «Знания» запустил в республике просветительский марафон

Татарстанский филиал Российского общества «Знание» запустил в республике просветительский марафон, посвященный достижениям в области науки, технологий и устойчивого развития, историческому и культурному наследию «Знаю Татарстан». Цикл лекций проходит во всех муниципалитетах и продлится до 8 июня, передает пресс-служба организации.

«Мы с радостью поддержали проект филиала Российского общества „Знание“, в рамках которого сконцентрирована информация и о достижениях нашей республики в различных сферах, и о возможностях для развития. Так, из лекции можно не только узнать о том, как получить актуальное образование, но и где применить полученные знания и навыки у нас в Татарстане», — сказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

В качестве спикеров выступают главы районов, руководители администраций и образовательных организаций. Они рассказывают школьникам, студентам и татарстанцам о возможностях образования в регионе, крупнейших проектах, которые принимает у себя республика.

К примеру, глава Буинского района Ранис Камартдинов поведал школьникам о достижениях республики в промышленности и сельском хозяйстве, руководитель администрации Альметьевска Айдар Каюмов — о науке и образовании.

На сегодняшний день в проекте «Знаю Татарстан» приняли участие более тысячи школьников республики. С начала 2024 года республиканский филиал «Знания» провел более 470 лекций, в которых приняли участие почти 10 тыс. человек.