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Татарстанский филиал Союза боевых искусств займется патриотическим воспитанием молодежи
На базе татарстанского филиала Российского союза боевых искусств будет создан Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Об этом на итоговом заседании Совета филиала заявил руководитель исполкома РСБИ по РТ Александр Даренков.
«В этом году в Республике Татарстан и еще в десяти регионах нашей страны, на базе филиалов РСБИ будут созданы Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Осенью 2022 года Российский союз боевых искусств выступил с предложением к Президенту России Владимиру Путину создать на базе его региональных отделений такие центры. Данное предложение было одобрено и внесено в перечень поручений Президента», – подчеркнул Александр Даренков
Согласно документу, содействие в создании центров окажут федеральные Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, МЧС, ДОСААФ, Минпросвещения, Минобрнауки, Росмолодежь совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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