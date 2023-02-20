Татарстанский филиал Союза боевых искусств займется патриотическим воспитанием молодежи

Фото: Александра Даренкова

На базе татарстанского филиала Российского союза боевых искусств будет создан Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Об этом на итоговом заседании Совета филиала заявил руководитель исполкома РСБИ по РТ Александр Даренков.

«В этом году в Республике Татарстан и еще в десяти регионах нашей страны, на базе филиалов РСБИ будут созданы Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Осенью 2022 года Российский союз боевых искусств выступил с предложением к Президенту России Владимиру Путину создать на базе его региональных отделений такие центры. Данное предложение было одобрено и внесено в перечень поручений Президента», – подчеркнул Александр Даренков

Согласно документу, содействие в создании центров окажут федеральные Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, МЧС, ДОСААФ, Минпросвещения, Минобрнауки, Росмолодежь совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.