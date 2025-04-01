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СВО 1 апреля 2025 12:47

Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» переходит на шестидневку

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Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» переходит на шестидневку

Татарстанское отделение фонда «Защитники Отечества» переходит на шестидневную рабочую неделю. С 1 апреля центральный офис филиала начал функционировать по новому графику, включая работу в субботу.

Госфонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основная цель – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Организация начала свою работу по всей России с 1 июня 2023 года.

Для обращения в фонд необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и ИНН.

Филиал фонда находится по адресу: Казань, пр-т Ямашева, д. 1. Новый график работы: пн-сб с 9.00 до 18.00 (перерыв 12:00 – 13:00). Телефон для справок: 8 (843) 598-33-55.

#фонд Защитники Отечества #график работы #спецоперация #СВО
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