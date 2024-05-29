В честь годовщины татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» организовали флешмоб

1 июня 2024 года татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» отметит свою первую годовщину. В преддверии этой даты совместно с ЦУР РТ был запущен флешмоб в рамках проекта «Год, изменивший жизнь».

Этот проект призван рассказать истории о том, как благодаря работе филиала ветеранам специальной военной операции удается вернуться к мирной жизни после пережитых тягот. Флешмоб включает в себя интервью с участниками СВО, ставшими одними из первых подопечных филиала с момента его открытия.

Ветераны поделились опытом того, как изменилась их жизнь после возвращения из зоны боевых действий, и какую важную роль в их социальной адаптации сыграли сотрудники татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества», оказывая всестороннюю поддержку.

«Прошел год, и мы подводим итоги нашей работы. Главный показатель – вклад в процесс психологического и социального восстановления ветеранов СВО и семей, понесших утрату. "Забота, справедливость, уважение" - это не просто слова для нас, а руководство к действию», – подчеркнула руководитель филиала Гузель Удачина.

В флешмобе приняли участие участники СВО и мама погибшего Героя России Дамира Гилемханова. Все желающие могут оставить слова благодарности на страницах филиала в соцсетях ВКонтакте и Телеграм.