Татарстанский фестиваль «Нур» стал одним из лучших молодежных проектов России

Жюри подвело итоги конкурса «Лучшие молодежные проекты в сфере креативных индустрий», среди 10 победителей – Международный фестиваль медиаискусства «Нур», который проводится в Казани и объединяет медиахудожников, музыкантов, хореографов и специалистов в области цифрового искусства. Об этом сообщает Роскультцентр.

Во всероссийском конкурсе принимали участие более 500 творческих команд из 67 регионов страны, которые представили на суд жюри заявки по 14 различным направлениям.

В числе победителей также оказались московский проект SoundLab, проект «Сообщество VR/AR-разработчиков «Dreamers»» (Кировская область), проект «Молодежная мастерская «A.MASTERSKAYA»» (Нижегородская область) и другие.

Конкурс организован Российским книжным союзом при поддержке Фонда культурных инициатив, учрежденного по инициативе Президента России Владимира Путина, и проводится Роскультцентром.

Кроме десятки победителей экспертное жюри выбрало сто конкурсных работ, которые включат в каталог «Лучшие проекты Российской креативной недели 2022», его передадут представителям крупнейших компаний креативного сектора на «Российской креативной неделе», а также направят главам субъектов РФ.