Татарстанский энергетический форум переименован в Энергопром и станет Всероссийским

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году Татарстанский энергетический форум будет общероссийским, сообщает Минпромторг РТ.

Как рассказал министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на заседании Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», данный форум будут проводить в новом формате.

«С 2025 года предлагается изменить формат ТЭФ. За счет повышения статуса форума до общероссийского события в области энергетики и отечественного энергомашиностроения планируется расширить рынки сбыта республиканской продукции, привлечь технологии и инвестиции в энергетику Татарстана. Для этого предложили привлечь к организации форума сопартнёров – Минэнерго и Минпромторг России. Со стороны федеральных ведомств поддержка получена», – цитирует Коробченко пресс-служба Минпромторга РТ.

Еще министр отметил, что с 2025-го мероприятие получило новое название – Татарстанский энергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ». Он пройдет со 2 по 4 апреля на территории Казань Экспо.

Кроме того, на форуме планируется провести заседание Электроэнергетического Совета СНГ. В мероприятии примут участие министры энергетики 9 стран СНГ, включая министра энергетики России Сергея Цивилева и представителей энергопредприятий СНГ.