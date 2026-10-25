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«Традиции на тарелке»: готовим индийский завтрак упама
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Взгляд
«Не существует бойцовских собак»: владелец ротвейлера развенчивает мифы о породе
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Курбиев Илдус УльфатовичГенеральный директор АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро»
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«Каждая поездка может стать последней»: истории водителей-волонтеров СВОВодители рассказали, как доставляют важные и нужные грузы бойцам на передовую
Они не бьют врага из автомата, не управляют военной техникой, но без них в зоне СВО обойтись невозможно: они привозят гуманитарную помощь, которая сохраняет жизни и приближает Победу. Под обстрелами, рискуя нарваться на мину, они проезжают самыми сложными путями. В День автомобилиста «Татар-информ» рассказывает о водителях-волонтерах.
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Полимер своими руками: гендиректор «СИБУР Инноваций» провел урок в КазаниДоктор химических наук Ильназ Зарипов провел урок «Менделеевской смены» в казанском лицее
«Сегодня вы станете химиками: впервые сконструируете свой собственный полимер с уникальными свойствами», – с этих слов начал урок в казанском лицее Ильназ Зарипов, генеральный директор «СИБУР Инноваций». В рамках проекта «Менделеевская смена» школьники поучаствовали в интерактивной игре, увидели ИИ-Менделеева и провели химический эксперимент.
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Чай с хазратом: какие роли ислам отводит женщине и отношение к феминизмуХазрат опроверг мифы о принижении роли женщины в исламе
Какие роли ислам отводит женщине? В чем достоинство материнства? Какой должна быть мусульманская жена? Как ислам относится к феминизму? На эти вопросы в новом выпуске программы «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам казанской мечети «Гаиля», кандидат социологических наук Рустам Хайруллин.
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«Мы давно о таком мечтали»: на Серова при поддержке СИБУРа открыли спортдворНа улице Серова в Казани при поддержке СИБУРа открыли площадку с покрытием из переработанных автомобильных покрышек
«Чтобы дети гоняли в футбол, а не в телефон», – так мама юного футболиста Разина Мархалина объясняет, почему новая площадка во дворе дома № 35 на улице Серова в Казани так важна для района. При поддержке СИБУРа здесь оборудовали современное поле с безопасным покрытием, разметкой и ограждением.
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«Проверь себя» с «Татар-информом»: 8 вопросов и ответов о чудесном транспортеФантастические средства передвижения в 8 вопросах и ответах
Презентация летающего спорткара от Tesla вызвала живой интерес не только у специалистов, но и у мемоделов - потому что тема фантастических тварей (зачеркнуто) средств передвижения близка всем, кто любит фантастические же кино и литературу. Об этих порой нелепых, но чаще ошеломительных предметах и существах - очередной тест «Татар-информа».
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«Рубин» попрощался с Артигой. Почему Сальседо не спас испанского тренера«Чемоданы всегда должны быть собраны»: Артига покинул «Рубин» после поражения от «Крыльев». Сможет ли Кузьмин остановить падение?
Вчерашнее поражение от «Крыльев Советов» стало точкой в истории Франка Артиги в Казани, хотя хозяева владели преимуществом в «волжском дерби», а Сальседо даже забил отмененный гол. Теперь спасать команду предстоит Олегу Кузьмину. «ТИ-Спорт» разбирает, почему «Рубин» ушел в кризис и поможет ли смена тренера выбраться из пике.
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Нурбек Батулла: «Шурале – это трикстер, который может высказать свою позицию»И почему произведение современного искусства все чаще оценивают не по содержанию, а по соответствию теме
В начале октября в MOÑ вышел спектакль «Уроки татарского», который вызвал волну обсуждений о том, как нужно говорить о родной культуре. Как спектакль оценил Рабит Батулла, почему Шурале – это художник и как найти путь к зрителю – в интервью «Татар-информа» с исполнителем одной из главных ролей, перформер-артистом и хореографом Нурбеком Батуллой.
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«В душе образовывается огромная дыра»: алтарники о жизни с верой и без нее
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Николай Онегин: Николай II не был в Казани – мы попытались устроить этот «визит»
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«Если что-то и начнет меняться, то после января»: о переговорах по Украине
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Прелюдия Kazan Digital Week, АПК Татарстана и китайские авто: акценты недели
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«В музыке Губайдулиной не стоит искать мелодии – нужно ловить ощущение»
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«Не существует бойцовских собак»: владелец ротвейлера развенчивает мифы о породе
Эксперт Чихринова рассказала, как подготовить дачу к первым заморозкам
Депутат Селезнев рассказал, когда за замену электросчетчика не придется платить
Кинолог Голубев объяснил, сколько часов в сутки должны спать собаки
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Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октябряМВД получит информацию о доходах мигрантов, а школы смогут закупать товары через маркетплейсы
С началом октября в России изменится ряд нормативно-правовых актов. В частности, ужесточится контроль в миграционной сфере, взаимодействие покупателей с маркетплейсами станет регламентироваться законом, а школы и детские сады смогут делать закупки через электронные площадки.
В картинг-клубе «Форсаж» прошел Кубок Федерации автоспорта Республики Татарстан по картингу23 октября 2026 96 фото
В РКБ показали, как преобразилась часть стационара в корпусе А после капитального ремонта23 октября 2026 35 фото
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12 Этаж
12 Этаж
Олеся Балтусова: «Война за наследие – это тоже война, с победами и поражениями»23 октября 2026
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Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
«Цитадель» – безжалостный охотник за дронами ВСУ: что умеет новый комплекс ПВО16 октября 2026
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ЛНР и Татарстан
Татарстан направил 170 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное23 октября 2026
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Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция о проведении международного турнира по боевым искусствам ТАТФАЙТ-1223 октября 2026