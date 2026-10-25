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20:51 Татарстанский дзюдоист Карим Ягафаров взял бронзу юниорского Гран-при
20:05 «Зенит-Казань» всухую обыграл «Динамо-ЛО» в третьем туре Суперлиги
19:10 Гатиятулин: «Ак Барс» наладил оборону и стал активнее атаковать
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18:54 В Испании умер фотохудожник из Татарстана Фарит Губаев
18:22 Экс-депутат Рады Олейник назвал обвинения Маска в адрес ВСУ ударом по Зеленскому
17:34 Турнир по дзюдо на призы КАМАЗа собрал рекордное количество команд
17:12 Бессараб напомнила о сокращенном дне перед 4 ноября при посменном графике работы
17:07 «Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в третьем периоде
17:02 УНИКС обыграл «Уралмаш» в первом матче Winline Basket Cup
16:02 Евгения Косецкая в 18-й раз стала чемпионкой России по бадминтону
15:58 Неизвестные напали на мать Вучича и порвали ее пакеты с продуктами с рынка
15:48 Владислав Дикиджи выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию
15:40 90-летнюю жительницу Татарстана, упавшую в погреб, доставали спасатели
15:33 Мужчина упал с высоты, получив удар током в строящемся здании в центре Казани
15:02 Жительница Казани госпитализирована после пожара на балконе
15:02 Представитель Татарстана Сирант выиграл чемпионат России по бадминтону
14:46 Пьяный парень ударил по лицу пожилого казанца за отказ от разговора во дворе
14:20 Мишустин поблагодарил таможенников за вклад в экономическую безопасность России
14:13 Путин заявил, что некоторые компании «чуть не плакали», уходя из России
13:55 40-летняя женщина сгорела в частном доме в Татарстане
13:00 Ушаков сообщил о начале подготовки к встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа
12:19 Над Татарстаном уничтожили БПЛА
12:18 «Зенит-Казань» сыграет с «Динамо» из Ленинградской области в Сосновом Бору
12:08 Доллар может подешеветь до 75 рублей в ноябре, считают аналитики
11:59 В Казани стартовал финал кибертурнира «GO CTF TATARSTAN»
11:31 УНИКС сыграет с «Уралмашем» в Екатеринбурге в рамках WINLINE Basket Cup
11:17 Мошенники перед Хэллоуином создают поддельные сайты продажи костюмов и билетов
10:38 «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в очередном «Зеленом дерби»
10:19 Сенатор предложил проводить ярмарки вакансий во всех регионах раз в квартал
09:53 Второй этап Гран-при России завершится произвольными программами фигуристов
09:50 Родителям взрослых инвалидов предложили предоставлять бессрочный больничный
09:34 Оценка за поведение не повлияет на допуск школьников к экзаменам
09:21 Финалы чемпионата России по бадминтону пройдут сегодня в Казани
09:17 Котяков сообщил, что 31 декабря 2027 года россияне будут отдыхать
08:10 Студенты-целевики Минфина Татарстана смогут получать стипендию в 3 тыс. рублей
06:26 В Татарстане отменен режим беспилотной опасности
06:00 В Татарстане 25 октября ожидается до +14 градусов без осадков
03:24 Эксперт Чихринова рассказала, как подготовить дачу к первым заморозкам
02:17 В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
01:16 Эксперт Гаврилов: после выписки право пользования квартирой сохраняется
22:43 Депутат Миронов предложил запретить пальмовое масло в школах и больницах
21:53 Рейтинг «Татары года» собрал 68 231 голос: итоги шестой недели голосования
21:04 NASA подтвердило планы высадки астронавтов на Луну в 2028 году
20:33 Франк Артига ответил на вопрос о своем возможном увольнении
20:25 Дорожные службы Казани провели учения перед зимним сезоном
19:47 Татарский режиссер Зайниев признан лучшим на фестивале кукол в Алматы
19:20 «Рубин» проиграл «Крыльям Советов» в матче РПЛ в Казани
19:18 В парке возле филармонии полицейские задержали участника потасовки
18:58 Совфед до конца года обсудит защиту прав покупателей на маркетплейсах
18:36 Дина Хуснутдинова взяла серебро в короткой программе на Гран-при «Невский лед»
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14:16 В Альметьевске 257 молодых работников выступили на фестивале «Наше время»
07:30 Коробченко поздравил таможенников Татарстана с профессиональным праздником
13:12 В Татарстане протестировали профессиональные знания главных врачей больниц
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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12:00 В Альметьевске установили два новых аппарата для лучевой терапии
08:00 В Татарстане по нацпроекту в этом году отремонтируют 200 км дорог
00:49 В Казани представят книгу об истории Казанского ханства и Московской Руси
17:51 Фарид Абдулганиев поздравил верхнеуслонцев с 95-летием района
17:09 В Альметьевске открыли мемориальную доску участнику СВО Рустаму Мурзину
16:34 ДОСААФ Татарстана за девять месяцев подготовил более 6,3 тыс. водителей
16:03 Школьники со всей России смогут поздравить Деда Мороза с днем рождения
16:00 Абдулганиев ознакомился с ходом капремонта подросткового клуба в Верхнем Услоне
16:00 В Бугульминском районе открыли мемориал в память о семи погибших участниках СВО
15:52 В Татарстане 136 школьников приняли участие в школе «Агролидер»
15:31 В Нижнекамске участники клубов пенсионеров собрали гумпомощь для бойцов СВО
15:15 Казанские деятели культуры вошли в число лауреатов Доски почета РТ
14:57 257 участников из 12 районов: в Альметьевске открылся фестиваль «Наше время»
14:19 Расписание нескольких электричек в Татарстане изменится с 25 октября
14:01 В Татарстане проходит конкурс фото- и видеотворчества «Единство в объективе»
13:27 Дорожники отправили из Татарстана в ЛНР 40 тонн гуманитарной помощи
13:17 Из Бугульмы на срочную службу отправились 16 призывников
13:15 Под селом Тавели в РТ строится комплекс для хранения и переработки зерна
12:54 В Казани прошла горячая линия по вопросам поддержки военнослужащих
12:10 Школьникам Бугульмы рассказали о поступлении в военные вузы и профессии летчика
11:52 На Фестивале химии в Казани запустят ракету в память о Королеве
11:31 На форуме национальных СМИ в Казани пройдет мастер-класс о деловом контенте
11:03 Бавлинские школьники сделали обереги для участников СВО
10:40 Кадеты из Татарстана отправятся на Кремлевский благотворительный бал
09:08 Зеленодольские волонтеры отправили бойцам СВО медикаменты и маскировочные сети
09:01 В Казани провели лекции по цифровой безопасности детей и подростков
18:40 Татарстан занял четвертое место в РФ по объему налоговых и неналоговых доходов
18:20 Командно-штабные учения МЧС проходят в Спасском районе Татарстана
18:10 «Единая Россия» отправила в ЛНР 41-ю гуманитарную колонну
15:41 Студентов Татарстана обучили навыкам туристического гостеприимства
14:32 К 95-летию Софии Губайдулиной выпустят альбом, посвященный композитору
14:19 В КФУ обсудят развитие языков народов России и сохранение исторической памяти
14:15 Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» проекта бюджета в первом чтении
14:02 В Казанской Ратуше представят выставку к 95-летию Софии Губайдулиной
13:51 В Национальном музее Татарстана открыли выставку об истории отечественного кино
13:43 В Зеленодольске откроют выставку о творчестве художника Константина Васильева
13:01 В Альметьевске продолжается отбор на военную службу по контракту
12:13 Участник Великой Отечественной войны из Зеленодольского района отметил 102-летие
11:55 В Бавлах школьники и ветераны собрали посылки для бойцов СВО
11:51 Три семьи из РТ участвуют в народном голосовании конкурса «Читаем всей семьей»
11:30 Жители Татарстана могут принять участие в зачете по финансовой грамотности
11:08 В Набережных Челнах пройдет традиционный турнир по дзюдо на призы «КАМАЗа»
11:05 Партдесант «Единой России» посетил физико-математический лицей №123 в Казани
10:43 Татарстанские мастера могут подать заявки на премию в сфере креативных индустрий
10:29 В Татарстане на Kazan Digital Week обсудят цифровизацию госзакупок
09:50 Жительницы села Шингальчи приготовили домашнюю лапшу для бойцов СВО
08:39 В селе Танайка Елабужского района реконструируют Сквер Памяти
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