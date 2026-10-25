Нурбек Батулла: «Шурале – это трикстер, который может высказать свою позицию»

И почему произведение современного искусства все чаще оценивают не по содержанию, а по соответствию теме

В начале октября в MOÑ вышел спектакль «Уроки татарского», который вызвал волну обсуждений о том, как нужно говорить о родной культуре. Как спектакль оценил Рабит Батулла, почему Шурале – это художник и как найти путь к зрителю – в интервью «Татар-информа» с исполнителем одной из главных ролей, перформер-артистом и хореографом Нурбеком Батуллой.