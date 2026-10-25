Татарстанский дзюдоист Карим Ягафаров взял бронзу юниорского Гран-при

Фото: Федерация дзюдо РТ

Воспитанник татарстанской школы дзюдо Карим Ягафаров в весовой категории свыше 100 кг завоевал бронзовую медаль на юниорском турнире Гран‑при имени Ходжи Шарифа, который проходил в Таджикистане.

По мнению его наставника – тренера республиканской спортшколы «Батыр» Эллы Коберник, – первые два круга он отборолся отлично. Карим выиграл две схватки «иппоном» у спортсменов из Таджикистана и Грузии. В поединке за выход в полуфинал он проиграл представителю Узбекистана. В малом полуфинале победил дзюдоиста из Киргизии, а в поединке за бронзу одержал победу «иппоном» над спортсменом из Грузии.

«В таком формате соревнования проводились впервые. Карим боролся достаточно уверенно, был очень замотивирован. У него было большое желание попасть на первенство мира после этого турнира. Три схватки он выиграл досрочно – „иппоном“. Немного ошибся в полуфинале, но анализ уже провели. Впереди еще будут набарывания – будет время поработать над ошибками и еще раз прочувствовать всех своих основных соперников», – поделилась с «Татар‑информом» Элла Коберник.

Видео: Федерация дзюдо РТ