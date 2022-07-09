Татарстанский дуэт завоевал золото чемпионата РФ по стендовой стрельбе

Во второй медальный день личного чемпионата России по стендовой стрельбе татарстанские стрелки выиграли медаль высшей пробы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В комплексе стендовой стрельбы «Свияга» в Верхнеуслонском районе Татарстана сегодня Геннадий Мамкин и Полина Князева уверенно прошли всю турнирную дистанцию. Они показали лучший результат в квалификации - 145/150, шли в лидирующей группе по итогам полуфинала - 41 мишень, после чего выиграли перестрелку за путёвку в золотой матч. В финале ребята одолели москвичей Максима Кабацкого и Наталию Кондрашову, 6-2, которые финишировали с серебром, 142+42. Бронза в активе двух других столичных команд - Никиты Егорова/Аллы Ивановой, 140+41, и Ильи Савельева/Марии Кулешовой, 139+41.

Соревнования продолжаются. Завтра, 10 июля, будут определены чемпионы в упражнении скит.