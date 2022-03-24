Татарстанский центр приступил к разработке импортозамещающих приборов для добычи нефти

Научный центр мирового уровня (НЦМУ), который разработан на базе Казанского федерального университета (КФУ), способен заменить некоторые приборы, которые ранее приобретались за рубежом для добычи нефти. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал проректор КФУ, профессор Данис Нургалиев.

«Мы предлагаем некоторые приборы, которые помогут заменить продукцию, которую компании раньше покупали за рубежом», – сказал он.

Эксперт отметил, что в области поиска и разведки проблем нет: здесь вся инфраструктура, оборудование, технологии есть в стране.

«Думаю, что по необходимости можно многие приборы разработать и изготовить. К слову, многое из того оборудования, которое наши геофизики и геологи покупали для разведки, сегодня уже есть в России», – заключил он.