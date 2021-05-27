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Ру Тат
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27 мая 2021  21:02

Татарстанский центр по модели «Сириус» летом организует профильные программы для учеников

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Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в Республике Татарстан по модели образовательного центра «Сириус» в июне — августе этого года собирается организовать профильные программы для школьников по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт».

«Профильные программы проводятся для развития предметных и надпредметных компетенций учеников 4–11-х классов Республики Татарстан», — отмечают инициаторы проекта.

Для участия в программах учащимся будет необходимо пройти конкурсный отбор на сайте https://utalents.ru в разделе республиканского центра. Участие в программах будет бесплатным. Траты на проживание, питание и трансфер участников предусмотрены государственной программой «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015–2023 годы».  

Более подробная информация размещена на сайте: https://utalents.ru/republic-center.

Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели образовательного центра «Сириус» создан в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Татарстана и образовательным фондом «Талант и успех» от 28 мая 2019 года. Центр работает на базе АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0», а опорной площадкой является оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра Минобрнауки РТ.

#образовательный центр сириус
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