Татарстанский бренд представил коллекцию на международном показе в Дубае

Фото предоставлено Динарой Саляховой

В Дубае прошел международный fashion-показ Fashion Factor, собравший дизайнеров и представителей модной индустрии из разных стран. Среди участников – бренд из Республики Татарстан, который был приглашен к участию и представил коллекцию, основанную на национальной айдентике и культурном коде региона.

Основатель бренда Динара Саляхова отметила, что на протяжении нескольких лет продвигает культуру Татарстана и России через современный дизайн. Показ в Дубае подтвердил, что локальная идентичность может быть понятна и востребована в глобальном контексте.

На подиуме была представлена мусульманская коллекция, где традиции и духовные ценности органично соединены с актуальной эстетикой. Изделия отличались сдержанными силуэтами, благородными тканями, сложной ручной вышивкой и вниманием к деталям. Мотивы культурного наследия Татарстана были аккуратно интегрированы, сохраняя баланс между традицией и современностью.

«Даже в условиях санкционных ограничений изделия продолжают пользоваться спросом не только в России, но и за ее пределами. Сегодня мы видим устойчивый интерес к нашим изделиям со стороны зарубежной аудитории – особенно в Европе и США. Это говорит о том, что язык культуры, заложенный в дизайне, остается понятным и востребованным вне зависимости от политического контекста», – отметила Динара Саляхова.

Показ Fashion Factor прошел в рамках ежегодной недели моды в Дубае и стал частью международной программы, объединяющей дизайнеров со всего мира. Участие Татарстанского бренда продемонстрировало потенциал региональных дизайнеров в мировом fashion-пространстве и внесло вклад в популяризацию национальной культуры на международной арене.