Татарстанский боксер взял золото международного турнира в Комсомольске-на-Амуре

Фото: © Дмитрий Киселев / «Татар-информ»

Представитель татарстанской школы бокса Владимир Ямков стал победителем Международного турнира среди юниоров 17-18 лет, посвященного памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга.

Прошли соревнования в Комсомольске-на-Амуре. Всего в них приняли участие 126 спортсменов из 10 стран: России, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдавии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.

Выступая с приветственным словам к участникам турнира, глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев отметил, важность сохранения традиций и памяти о тех, кто отдал свои жизни за мирное будущее. Спорт и патриотизм идут рука об руку, особенно в преддверии Дня Защитника Отечества.

«Республику Татарстан в весовой категории 63,5 кг представлял член Сборной России по боксу Владимир Ямков. Перспективный спортсмен. Является победителем и призером многих значимых турниров, в том числе и международных. Он был единственным, кто представлял не только Татарстан, но и ПФО. Это очень хороший показатель мастерства. Его спортивный путь может является примером для подрастающего поколения. Очень дисциплинированный, целеустремленный. Я уверен, что у него большое будущее» – поделился с журналистом «Татар- информа» Президент Федерации бокса РТ, Заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.

Фото: © Дмитрий Киселев / «Татар-информ»

В предварительных поединках татарстанский боксер победил представителя Сборной России из Республики Саха (Якутия) Дмитрия Левина. Затем в четвертьфинале он выиграл бой у первого номера из Ирана Ашана Хашеми, а в полуфинале был лучше боксера из Узбекистана Фархата Исмаилова.

В финальном бою Владимир Ямков вышел против члена Сборной России Александра Тарасенко и выиграл его единогласным решением судей.

Важной частью мероприятий в рамках состоявшегося турнира стало возложение цветов к Мемориальному комплексу комсомольчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также к памятнику участникам локальных войн «Черный тюльпан», тем самым почтив память героев.

«Это событие позволило спортсменам и зрителям вспомнить о подвиге тех, кто защищал свою страну, и установить связь между прошлым и настоящим. Кроме того, участники турнира встретились с ветеранами и участниками боевых действий, включая тех, кто принимал участие в специальной военной операции. Эти встречи становятся важным моментом для обмена опытом и передачи ценностей патриотизма молодому поколению. Мы в Татарстане для спортсменов тоже проводим много мероприятий патриотического характера. Для нас это неотъемлемая часть воспитания молодежи и как спортсменов, и как патриотов своей страны», – отметил в разговоре Сергей Игнатьев.