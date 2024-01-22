Татарстанский боксер выступил в финале Кубка России в Самаре

Фото: Федерация бокса России

В Самаре завершился Кубок России по боксу среди мужчин. Турнир впервые проходил среди восьмёрок сильнейших спортсменов страны. В течение пяти дней 104 спортсмена боролись за право стать первым номером национальной команды и в дальнейшем представлять Россию на крупнейших международных стартах.

«Очень отрадно, что воспитанник татарстанского бокса Сергей Сергеев стал финалистом Кубка России, уступив в упорном бою только серебряному призеру чемпионата мира 2021 года Джамбулату Бижамову, с которым он боксировал практически на равных. Это еще раз подчеркивает, что уровень бокса в Татарстане растет. Мы верим, что Сергей не остановится на достигнутом, и ждем его выступлений на самых престижных мировых стартах», — прокомментировал выступление татарстанского боксера президент Федерации бокса РТ и заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.