Татарстанский боксер Владимир Ямков взял золото Международного турнира

фото: Федерация бокса Республики Татарстан

Воспитанник Казанского суворовского военного училища, представитель сборной России по боксу Владимир Ямков завоевал золото Международного турнира по боксу «Посвященные Памяти Советских и Российских воинов, погибших при исполнении воинского долга» среди юниоров 17-18 лет. Соревнования прошли в Комсомольске-на-Амуре и собрали 130 сильнейших юниоров (17-18 лет) из 10 стран: России, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.

В первом бою татарстанский спортсмен победил члена сборной России и победителя Кубка Никифорова-Денисова 2025 года Мухаммеда Али Сефербекова. Во втором бою Ямков заставил капитулировать представителя Казахстана Сармата Уразаева. А в полуфинале выиграл бой у представителя Узбекистана Комранбека Хамдамова. В финале Владимир Ямков не оставил шансов Оскару Устюжанину (Приморье), завершив бой досрочно техническим нокаутом.

«Владимир был единственным представителем ПФО на этих престижных стартах – это огромная ответственность и признание мастерства. Золото международного турнира – это очень хороший показатель. Его спортивный путь может быть примером для подрастающего поколения. Он дисциплинированный, целеустремленный. У него большое будущее», – поделился с журналистом «Татар-информа» Председатель Федерации бокса РТ, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.

Также участники турнира возложили цветы к Мемориальному комплексу погибших в годы Великой Отечественной войны и к памятнику «Черный тюльпан», посвященному жертвам локальных войн. Но самым трогательным моментом стали встречи с ветеранами и участниками специальной военной операции. Живые герои говорили с юными спортсменами на одном языке – языке чести, долга и любви к Родине.

«Такие мероприятия – неотъемлемая часть воспитания. Они позволяют не терять связь между поколениями. Мы в Татарстане тоже проводим много патриотических мероприятий. Для нас это неотъемлемая часть воспитания молодежи – и как спортсменов, и как патриотов своей страны», – отметил Сергей Игнатьев.