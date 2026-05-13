Татарстанский боксер Владимир Ямков стал бронзовым призером первенства России

В Калининграде завершилось первенство России по боксу среди юниоров 17-18 лет.

Татарстанский боксер Владимир Ямков по итогам турнира завоевал бронзу, выиграв тяжелейшие бои. Среди соперников татарстанца были победители Сибирского и Центрального федеральных округов, призеры всероссийских стартов, победитель первенства России, а также обладатель Кубка памяти Никифорова-Денисова. Лишь в полуфинале Ямков уступил московскому боксеру, заняв бронзу и место в основном составе национальной сборной.

Кроме Владимира Ямкова Республику Татарстан на турнире представляли Илья Зубарев (71 кг), Егор Гудошников (92 кг) и Ярослав Бердников (51 кг).