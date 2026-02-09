Татарстанский боксер Владимир Ямков представит Россию на международном турнире

Фото: Федерация бокса России

Воспитанник Казанского суворовского военного училища, представитель сборной России по боксу Владимир Ямков получил официальный вызов в состав сборной России для участия в престижных международных соревнованиях.

Турнир пройдет с 15 по 22 февраля в Комсомольске-на-Амуре и будет посвящен памяти советских и российских воинов, погибших при исполнении воинского долга. На участие в соревнованиях заявились сильнейшие юниоры в возрасте 17-18 лет.

«Это закономерный шаг для спортсмена, доказавшего свой класс на внутреннем и международном поле. Владимир – не только талантливый боксер, но и будущий офицер, продолжающий семейную традицию служения Отечеству. Его целеустремленность, дисциплина и воля к победе являются примером для молодежи. Мы от всей души верим в него и желаем ему достойно представить Россию и Татарстан на этом важном турнире», – поделился с журналистом «Татар-информа» председатель Федерации бокса РТ, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.