Татарстанский боксер Сергей Сергеев взял бронзу на молодежном чемпионате России

Воспитанник татарстанской школы бокса Сергей Сергеев стал бронзовым призером молодежного чемпионата России в весовой категории 75 килограммов.

«Бой был спорным, и мнения судей разделились. Но победа есть победа, и мы очень рады этому», — прокомментировал достижение президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

«После периода, когда более 20 лет татарстанские боксеры не поднимались на пьедестал почета чемпионатов и первенств России, это уже четвертая всероссийская награда спортсменов Татарстана в этом году. Для нас очень значима», — подчеркнул собеседник агентства.

Молодежный чемпионат России по боксу прошел в Серпухове. Турнир собрал около 220 спортсменов из 53 регионов страны.

Фото: пресс-служба Федерации бокса Республики Татарстан.