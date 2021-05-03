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Ру Тат
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3 мая 2021  11:38
Дмитрий Киселев

Татарстанский боксер Сергей Сергеев взял бронзу на молодежном чемпионате России

Татарстанский боксер Сергей Сергеев взял бронзу на молодежном чемпионате России
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Воспитанник татарстанской школы бокса Сергей Сергеев стал бронзовым призером молодежного чемпионата России в весовой категории 75 килограммов.

«Бой был спорным, и мнения судей разделились. Но победа есть победа, и мы очень рады этому», — прокомментировал достижение президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

«После периода, когда более 20 лет татарстанские боксеры не поднимались на пьедестал почета чемпионатов и первенств России, это уже четвертая всероссийская  награда спортсменов Татарстана в этом году. Для нас очень значима», — подчеркнул собеседник агентства.

Молодежный чемпионат России по боксу прошел в Серпухове. Турнир собрал около 220 спортсменов из 53 регионов страны.

Фото: пресс-служба Федерации бокса Республики Татарстан.

бокс молодежный чемпионат россии
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