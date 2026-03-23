news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
23 марта 2026

Татарстанский боксер Сергей Сергеев стал победителем Кубка России

Читайте нас в
Телеграм
Фото: Федерация бокса РТ

Татарстанский боксер, представитель ФСО «Динамо» РТ Сергей Сергеев стал победителем Кубка России среди мужчин (до 75 кг) имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова, выиграв в финале у представителя Хабаровского края Олега Гукова.

Кроме того, татарстанец получил приз за лучшее технико-тактическое мастерство. На турнире, который прошел в Самаре, были разыграны призовые места в тринадцати весовых категориях.

«В прошлом году на этом турнире Сергей Сергеев был вторым. Была проведена большая учебно-тренировочная работа. Сергеев подошел к Кубку на пике формы. Был красивейший финальный поединок. Наш боксер просчитал своего соперника и выбрал нужную дистанцию. И в итоге на опыте и профессионализме забрал победу. Этот успех несомненно и заслуга его тренера Павла Козлова, а также второго тренера Виктора Шевелина. Хочу их поздравить с выполнением поставленной задачи», – поделился с «Татар-информом» Председатель Федерации бокса РТ, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров