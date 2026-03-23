Татарстанский боксер Сергей Сергеев стал победителем Кубка России

Татарстанский боксер, представитель ФСО «Динамо» РТ Сергей Сергеев стал победителем Кубка России среди мужчин (до 75 кг) имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова, выиграв в финале у представителя Хабаровского края Олега Гукова.

Кроме того, татарстанец получил приз за лучшее технико-тактическое мастерство. На турнире, который прошел в Самаре, были разыграны призовые места в тринадцати весовых категориях.

«В прошлом году на этом турнире Сергей Сергеев был вторым. Была проведена большая учебно-тренировочная работа. Сергеев подошел к Кубку на пике формы. Был красивейший финальный поединок. Наш боксер просчитал своего соперника и выбрал нужную дистанцию. И в итоге на опыте и профессионализме забрал победу. Этот успех несомненно и заслуга его тренера Павла Козлова, а также второго тренера Виктора Шевелина. Хочу их поздравить с выполнением поставленной задачи», – поделился с «Татар-информом» Председатель Федерации бокса РТ, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.