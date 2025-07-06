Татарстанский боксер помог сборной «Динамо» одержать победу над сборной мира

Фото: Федерация бокса РТ

Воспитанник татарстанской школы бокса Сергей Сергеев выступил за сборную «Динамо» в матчевой встрече со сборной мира, которая прошла в Самаре. Спортсмен выиграл бой у Еркебулана Шайкенова, представляющего сборную мира, тем самым он помог одержать итоговую победу «Динамо» со счётом 5:2.

Другие итоги турнира: Эдмонд Худоян (до 48 кг) одержал победу над Шодиёржоном Меликузиевым (Узбекистан), Вячеслав Рогозин (до 54 кг) был сильнее кубинца Алехандро Кларо Физа, Алакпер Гезалов (до 80 кг) одержал верх над Хасаном Рихсибоевым (Узбекистан), Хасмагомет Джаватханов (до 92 кг) стал лучшим во встрече с представителем Азербайджана – Лореном Альфонсо Домингесом. Юниер Сорзано (Куба) (до 71 кг) одержал победу над Игорем Свиридченковым. А Халимжон Мамасалиев (Узбекистан) (92+ кг) перебоксировал Ярослава Дороничева.

«Такие командные встречи – это отличный формат для развития и популяризации бокса и в целом для развития динамовского движения. Не исключаю, что в столице Татарстана мы тоже проведём встречу подобного формата, приуроченную к 100-летию общества "Динамо"», – поделился с журналистом «Татар-информа» заместитель генерального секретаря Федерации бокса России, председатель Федерации бокса Республики Татарстан Сергей Игнатьев.