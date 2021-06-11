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Ру Тат
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11 июня 2021  18:54
Арсений Каримов

Татарстанский боец ММА Ленар Сулейманов подписал долгосрочный контракт с АСА

Татарстанский боец ММА Ленар Сулейманов подписал долгосрочный контракт с АСА
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Татарстанский боец смешанных единоборств Ленар Сулейманов подписал контракт с промоушеном ACA (Absolute Championship Akhmat). Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе промоутерской организации.

«Ленар Сулейманов подписал долгосрочный контракт с ACA и будет выступать в организации», — рассказали в пресс-службе.

Точная длительность контакта пока неизвестна, но как правило организация подписывает бойцов на четыре поединка.

Сегодня Сулейманов проведет свой дебютный бой под знаменами ACA. Против него выступит бразилец Алан Гомеш, который проиграл два своих последних боя. В последний раз он выходил в рейдж 13 декабря 2020 года и уступил Арену Акапяну.

Тимур Сулейманов выиграл шесть своих последних боев. Ранее 21 апреля он оказался сильнее Дорджи Дараева.

#смешанные боевые единоборства #ленар сулейманов
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