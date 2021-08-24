news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 августа 2021  16:31
Дмитрий Киселев

Татарстанский боец Адель Зарипов проведет бой по кикбоксингу на турнире в Екатеринбурге

news_top_970_100
Татарстанский боец Адель Зарипов проведет бой по кикбоксингу на турнире в Екатеринбурге

Татарстанский боец  Адель Зарипов 28 августа дебютирует на турнире по правилам Fair Fight «Честный бой 15», который пройдет в Екатеринбурге. Его соперником станет четырехкратный чемпион Кубка России, чемпион России-2018 Никита Козлов.

Адель Зарипов – боец-тяжеловес, базовый ударник. Выступал по смешанным единоборствам в промоушене М-1. В  2018 году дебютировал на казанском проекте «Бои по правилам TNA». В 1/8 финала турнира Адель буквально сравнял с рингом репутацию турецкого файтера Хусейна Толуе, проведя три безответных нокдауна за 30 секунд первого раунда. А вот в четвертьфинале он уступил румыну Кристиану Ристи. Казанский боец дважды побывал в нокдауне и рефери решил остановить поединок. Пока остается загадкой, как казанец  проявит себя в Екатеринбурге.

Его оппонент Никита Козлов в марте на турнире Fair Fight 14 в средней весовой категории провел бой против Евгения Никитина. Победа тогда далась Никите нелегко и после поединка он заявил, что не будет больше заниматься весосгонкой, а перейдет в тяжелый вес. Поэтому для Никиты Козлова, как и для Аделя Зарипова, это будет дебют в тяжелом весовом дивизионе.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное