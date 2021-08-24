Татарстанский боец Адель Зарипов проведет бой по кикбоксингу на турнире в Екатеринбурге

Татарстанский боец Адель Зарипов 28 августа дебютирует на турнире по правилам Fair Fight «Честный бой 15», который пройдет в Екатеринбурге. Его соперником станет четырехкратный чемпион Кубка России, чемпион России-2018 Никита Козлов.



Адель Зарипов – боец-тяжеловес, базовый ударник. Выступал по смешанным единоборствам в промоушене М-1. В 2018 году дебютировал на казанском проекте «Бои по правилам TNA». В 1/8 финала турнира Адель буквально сравнял с рингом репутацию турецкого файтера Хусейна Толуе, проведя три безответных нокдауна за 30 секунд первого раунда. А вот в четвертьфинале он уступил румыну Кристиану Ристи. Казанский боец дважды побывал в нокдауне и рефери решил остановить поединок. Пока остается загадкой, как казанец проявит себя в Екатеринбурге.

Его оппонент Никита Козлов в марте на турнире Fair Fight 14 в средней весовой категории провел бой против Евгения Никитина. Победа тогда далась Никите нелегко и после поединка он заявил, что не будет больше заниматься весосгонкой, а перейдет в тяжелый вес. Поэтому для Никиты Козлова, как и для Аделя Зарипова, это будет дебют в тяжелом весовом дивизионе.